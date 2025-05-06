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Юлия Захарченко, редактор ленты

В Донецкой области россияне расстреляли трех пленных военных ВСУ

Росіяни розстріляли трьох військових ЗСУ
Фото: Офис генпрокурора

В Донецкой области российские оккупанты расстреляли трех пленных военных ВСУ вблизи села Новополь Волновахского района.

Расстрел трех украинских военных в Донецкой области

Как сообщает Офис генерального прокурора, 3 мая трое украинских воинов выполняли боевые задачи на позиции вблизи села Новополь Великоновоселковской территориальной общины Волновахского района.

По оперативным данным, во время штурмовых действий оккупанты окружили украинских защитников, заставили их сложить оружие и сдаться в российский плен.

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— Осознавая, что военные Сил обороны не могут сопротивляться, представители ВС РФ расстреляли их из автоматического оружия, — говорится в сообщении.

Умышленное убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление, заявили в Офисе генпрокурора.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

По данным Офиса генпрокурора, сейчас продолжаются неотложные следственные и розыскные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и причастных к убийству трех украинских воинов в Донецкой области.

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