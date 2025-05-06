Взрыв в пригороде Сум: россияне нанесли удар баллистической ракетой
Взрывы в пригороде Сум прогремели 6 мая около 17:30. По предварительной информации, россияне нанесли удар баллистической ракетой.
Об этом сообщает в Telegram Сумская ОВА.
Взрыв в пригороде Сум 6 мая: что известно
По предварительной информации военной администрации, оккупанты атаковали пригород Сум сегодня около 17:30.
— Враг ударил по гражданской инфраструктуре баллистической ракетой. Последствия атаки россиян уточняются, — говорится в сообщении.
Сейчас продолжается воздушная тревога, угроза ракетных ударов остается. Жителей города просят позаботиться о собственной безопасности.
Воздушные силы в 15:33 предупреждали об угрозе применения врагом баллистического вооружения с северо-восточного направления.
В 18:33 в ОВА уточнили, что в результате вражеского ракетного удара по пригороду Сум погиб ребенок.
Шесть человек ранены, большинство из них — дети. Один ребенок в крайне тяжелом состоянии.
Напомним, 13 апреля днем российские войска ударили по центру Сум. Люди как раз возвращались из храма после богослужения к Вербному воскресенью.
В результате атаки погибли 35 человек, среди них — 11-летний мальчик и 17-летний подросток. Еще 117 человек получили ранения, в том числе 15 детей.
Фото: Сумская ОВА