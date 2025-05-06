Вибух у передмісті Сум: росіяни завдали удару балістичною ракетою, загинула дитина
Вибухи у передмісті Сум пролунали 6 травня близько 17:30. За попередньою інформацією, росіяни нанесли удар балістичною ракетою по цивільному об’єкту. Загинула дитина, є поранені.
Про це повідомляє у Telegram Сумська ОВА.
Вибухи у передмісті Сум 6 травня: що відомо
За попередньою інформацією військової адміністрації, окупанти атакували передмістя Сум сьогодні близько 17:30.
– Ворог вдарив по цивільній інфраструктурі балістичною ракетою. Наслідки атаки росіян уточнюються, – йдеться у повідомленні.
Загроза ракетних ударів залишається. Жителів міста просять подбати про власну безпеку.
О 18:33 в ОВА уточнили, що внаслідок ворожого ракетного удару по передмістю Сум загинула дитина.
Шестеро людей поранені, більшість з них – діти. Одна дитина у вкрай важкому стані.
Повітряні сили о 15:33 попереджали про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння з північно-східного напрямку.
Нагадаємо, 13 квітня в день російські війська вдарили по центру Сум. Люди саме поверталися з храму після богослужіння до Вербної неділі.
Унаслідок атаки загинули 35 людей, серед них – 11-річний хлопчик і 17-річний підліток. Ще 117 осіб дістали поранення, зокрема 15 дітей.
Фото: Сумська ОВА