Вибух у передмісті Сум: росіяни завдали удару балістичною ракетою, загинула дитина

Вибухи у передмісті Сум пролунали 6 травня близько 17:30. За попередньою інформацією, росіяни нанесли удар балістичною ракетою по цивільному об’єкту. Загинула дитина, є поранені.

Про це повідомляє у Telegram Сумська ОВА.

Вибухи у передмісті Сум 6 травня: що відомо

За попередньою інформацією військової адміністрації, окупанти атакували передмістя Сум сьогодні близько 17:30.

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– Ворог вдарив по цивільній інфраструктурі балістичною ракетою. Наслідки атаки росіян уточнюються, – йдеться у повідомленні.

Загроза ракетних ударів залишається. Жителів міста просять подбати про власну безпеку.

О 18:33 в ОВА уточнили, що внаслідок ворожого ракетного удару по передмістю Сум загинула дитина.

Шестеро людей поранені, більшість з них – діти. Одна дитина у вкрай важкому стані.

Повітряні сили о 15:33 попереджали про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння з північно-східного напрямку.

Нагадаємо, 13 квітня в день російські війська вдарили по центру Сум. Люди саме поверталися з храму після богослужіння до Вербної неділі.

Унаслідок атаки загинули 35 людей, серед них – 11-річний хлопчик і 17-річний підліток. Ще 117 осіб дістали поранення, зокрема 15 дітей.

Фото: Сумська ОВА

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