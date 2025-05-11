Атака на Днепропетровскую область: подверглась разрушениям одна из ферм региона
Одна из ферм в Днепропетровской области подверглась разрушению во время ночной атаки дронов.
Атака на Днепропетровскую область 11 мая: что известно
Ночью 11 мая российские войска после завершения своего так называемого перемирия на День победы начали атаковать Украину беспилотниками.
Дроны россияне направили, в частности, и на Днепропетровскую область.
Защитники неба два из запущенных оккупантами БпЛА ликвидировали.
Однако не обошлось без последствий.
В Украинской общине Синельниковского района разбиты окна на одной из ферм.
К слову, в Новопавловской громаде было громко и вчера, когда якобы должно было действовать объявленное президентом РФ Владимиром Путиным “перемирие”.
Общину россияне атаковали корректируемыми авиабомбами.
Специалисты еще выясняют, какой ущерб был нанесен.
По Мировской, Покровской и Марганецкой общинах Никопольского района россияне били из тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня Град, FPV-дронов.
Известно о разрушении частного дома. Остальные территории специалисты еще обследуют.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 173-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.