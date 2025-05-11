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Татьяна Забожко, редактор ленты

Атака на Днепропетровскую область: подверглась разрушениям одна из ферм региона

дрони Шахед
Фото: Getty Images

Одна из ферм в Днепропетровской области подверглась разрушению во время ночной атаки дронов.

Атака на Днепропетровскую область 11 мая: что известно

Ночью 11 мая российские войска после завершения своего так называемого перемирия на День победы начали атаковать Украину беспилотниками.

Дроны россияне направили, в частности, и на Днепропетровскую область.

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Однако не обошлось без последствий.

В Украинской общине Синельниковского района разбиты окна на одной из ферм.

К слову, в Новопавловской громаде было громко и вчера, когда якобы должно было действовать объявленное президентом РФ Владимиром Путиным “перемирие”.

Общину россияне атаковали корректируемыми авиабомбами.

Специалисты еще выясняют, какой ущерб был нанесен.

По Мировской, Покровской и Марганецкой общинах Никопольского района россияне били из тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня Град, FPV-дронов.

Известно о разрушении частного дома. Остальные территории специалисты еще обследуют.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 173-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Війна в Україні

атака дронами, Безпілотники, Война в Украине, Днепропетровская область, Дрони, Російська агресія
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