Укр Рус
Укр Рус
Популярні Ми рекомендуємо
Похолодання, дощі та заморозки: погода на наступний тиждень
Роберт Френсіс Прево став новим Папою Римським
Нелегка доля: Фреймут пояснила, чому її чоловік не може відмовитися від паспорта РФ
Кремль витрачає $100 млрд, щоб не залишитися на параді наодинці – ЦПД
Пояснюємо
Біль та трагедія українського народу: як відзначати День пам’яті та перемоги над нацизмом
Терміново
Терміново
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Атака на Дніпропетровську область: зазнала руйнувань одна з ферм регіону

дрони Шахед
Фото: Getty Images

Одна з ферм у Дніпропетровській області зазнала руйнувань під час нічної атаки дронів.

Атака на Дніпропетровську область 11 травня: що відомо

Уночі 11 травня російські війська після завершення свого так званого перемир’я на День перемоги почали атакувати Україну безпілотниками.

Дрони росіяни скерували, зокрема, на Дніпропетровську область.

Зараз дивляться

Оборонці неба два із запущених окупантами БпЛА ліквідували.

Однак не минулося без наслідків.

В Українській громаді Синельниківського району потрощено вікна на одній із ферм.

До слова, у Новопавлівській громаді було і вчора, коли нібито мало діяти оголошене президентом РФ Володимиром Путіним “перемир’я”.

Громаду росіяни атакували керованими авіабомбами.

Фахівці ще з’ясовують, яких збитків було завдано.

По Мирівській, Покровській та Марганецькій громадах Нікопольського району росіяни гатили з важкої артилерії, реактивних систем залпового вогню Град, FPV-дронів.

Відомо про руйнування приватного будинку. Інші території фахівці ще обстежують.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 173-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Читайте також
Втрати ворога на 11 травня перевищили 965 тисяч: знищено ще 1310 окупантів
Війна в Україні

атака дронами, Безпілотники, Війна в Україні, Дніпропетровська область, Дрони, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь