Атака на Дніпропетровську область: зазнала руйнувань одна з ферм регіону

Одна з ферм у Дніпропетровській області зазнала руйнувань під час нічної атаки дронів.

Атака на Дніпропетровську область 11 травня: що відомо

Уночі 11 травня російські війська після завершення свого так званого перемир’я на День перемоги почали атакувати Україну безпілотниками.

Дрони росіяни скерували, зокрема, на Дніпропетровську область.

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Оборонці неба два із запущених окупантами БпЛА ліквідували.

Однак не минулося без наслідків.

В Українській громаді Синельниківського району потрощено вікна на одній із ферм.

До слова, у Новопавлівській громаді було і вчора, коли нібито мало діяти оголошене президентом РФ Володимиром Путіним “перемир’я”.

Громаду росіяни атакували керованими авіабомбами.

Фахівці ще з’ясовують, яких збитків було завдано.

По Мирівській, Покровській та Марганецькій громадах Нікопольського району росіяни гатили з важкої артилерії, реактивних систем залпового вогню Град, FPV-дронів.

Відомо про руйнування приватного будинку. Інші території фахівці ще обстежують.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 173-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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