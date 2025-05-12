Двое юношей из Ровно пытались взорвать наряд полиции – СБУ

Служба безопасности Украины и Нацполиция задержали двух 18-летних юношей, которые по заказу российских спецслужб пытались взорвать наряд полиции.

Попытка теракта вблизи Ровно: что известно

О сорванной попытке теракта вблизи Ровно в СБУ сообщили 12 мая.

Взорвать наряд полиции пытались двое 18-летних жителей города.

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Как установили правоохранители, юноши по инструкции оккупантов изготовили два самодельных взрывных устройства. Начинили взрывчатку парни боевыми гранатами и гайками, которые забрали из специального тайника.

Самодельные взрывные устройства фигуранты оснастили телефонами, чтобы оккупанты могли дистанционно активировать их.

Чтобы российские спецслужбы знали, когда в оговоренное место прибудет наряд полиции, юноши установили там датчики движения и видеокамеры с удаленным доступом.

Затем на экстренную линию 102 позвонил аноним и сообщил, якобы в заброшенном здании за городом нашел тело человека с признаками насильственной смерти.

Когда туда прибыли полицейские, произошел взрыв. Благодаря профессиональным действиям правоохранителей никто не пострадал.

Вторую взрывчатку, как стало известно впоследствии, оккупантам не удалось активировать.

Злоумышленников, пытавшихся совершить теракт, задержали дома.

Фигуранты надеялись “залечь на дно” и дождаться обещанного криптовалютного перевода от оккупантов, но их оперативно разоблачили.

Задержанным уже сообщили о подозрении по ч. 2. ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт) и заключили под стражу.

За совершенное им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к совершению теракта.

Источник : СБУ

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