Двоє юнаків із Рівного намагалися підірвати наряд поліції – СБУ

Служба безпеки України та Нацполіція затримали двох 18-річних юнаків, які на замовлення російських спецслужб намагалися підірвати наряд поліції.

Спроба теракту поблизу Рівного: що відомо

Про зірвану спробу теракту поблизу Рівного у СБУ повідомили 12 травня.

Підірвати наряд поліції намагалися двоє 18-річних жителів міста.

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Як встановили правоохоронці, юнаки за інструкцією окупантів виготовили два саморобних вибухових пристрої. Начинили вибухівку бойовими гранатами та гайками, які забрали у спеціальному схроні.

Саморобні вибухові пристрої фігуранти оснастили телефонами, щоб окупанти могли дистанційно активувати їх.

Щоб російські спецслужбісти знали, коли до обумовленого місця прибуде наряд поліції, юнаки встановили там датчики руху та відеокамери з віддаленим доступом.

Потім на екстрену лінію 102 зателефонував анонім та повідомив, буцімто в покинутій будівлі за містом знайшов тіло людини з ознаками насильницької смерті.

Коли туди прибули поліцейські, стався вибух. Завдяки професійним діям правоохоронців ніхто не постраждав.

Другу вибухівку, як стало відомо згодом, окупантам не вдалося активувати.

Зловмисників, які намагалися вчити теракт, затримали вдома.

Фігуранти сподівалися “залягти на дно” та дочекатися обіцяного криптовалютного переказу від окупантів, але їх оперативно викрили.

Затриманим вже повідомили про підозру за ч. 2. ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт) та взяли під варту.

За скоєне їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Триває розслідування задля притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до вчинення теракту.

Джерело : СБУ

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