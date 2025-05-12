Фотографировала воинов ВСУ в заведении питания: на Донетчине разоблачили агентку РФ

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала завербованного россиянами агента, которая передавала оккупантам информацию об украинских военных в Славянске и Краматорске Донецкой области.

Задержание агента РФ в Донецкой области: что известно

Как установили правоохранители, агентом российской военной разведки (более известной как ГРУ) более полутора лет была жительница Славянска.

Еще в апреле 2023 года женщину завербовала сотрудница Смоленского военного госпиталя Министерства обороны РФ, которая имеет связи с представителями военной разведки государства-агрессора.

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Сотрудничество фигурантке россиянка предложила, увидев комментарии украинской предательницы в одном из пророссийских Telegram-каналов.

Завербованная агент до ноября 2024 года передавала спецслужбам РФ данные о локации личного состава и техники украинских войск в Краматорске и Славянске.

Переданные фигуранткой координаты враг использовал для нанесения ударов.

По данным следствия, фигурантка, работая в заведении питания в Донецкой области, снимала военных, которые туда приходили.

Злоумышленница делала вид, что, идя на работу, общается в видеочате, а тем временем фотографировала воинов ВСУ и их машины.

Затем разведданные женщина отправляла своей “связной” в мессенджер.

Сотрудники СБУ задокументировали преступления фигурантки и задержали ее по месту жительства.

Во время обысков у нее изъяли два мобильных телефона с доказательствами работы на военную разведку РФ.

Злоумышленнице уже сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и взяли ее под стражу.

За содеянное ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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