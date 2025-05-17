Хотели пересечь Тису в гидрокостюмах: ГПСУ задержали двух “водолазов” и их проводника

Пограничники задержали трех человек на попытке незаконного пересечения государственной границы. Житель Закарпатья пытался переправить двух мужчин из Черкасской и Донецкой областей в гидрокостюмах через реку Тиса в Румынию.

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.

Задержали уклонистов, которые хотели преодолеть Тису

Нарушителей удалось обнаружить с помощью прибора дистанционного мониторинга. Когда мужчины поняли, что их разоблачили, то попытались убежать. Чтобы их остановить, пограничники произвели несколько предупредительных выстрелов.

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В ходе выяснения обстоятельств попытки нарушения государственной границы оперативники, что по замыслу переправщика его клиенты должны были в гидрокостюмах пересечь реку.

Свои услуги по доставке до границы, указание маршрута и обеспечение гидрокостюмами закарпатец оценил в $ 8 тыс.

Организатора незаконной сделки на границе задержали в порядке ст. 208 УПК, ему уже сообщили о подозрении в преступлении.

Вчера, 16 мая, Раховский районный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей 60 суток с возможностью внесения залога в размере 90 800 грн. Следствие по делу продолжается.

Источник : Госпогранслужба

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