Стоимость услуг до $15 тыс: СБУ ликвидировала пять схем уклонения от мобилизации

Служба безопасности, ГБР и Национальная полиция ликвидировали еще пять схем уклонения от мобилизации в центральных и западных областях Украины.

— По результатам комплексных мероприятий задержаны 10 организаторов сделок, которые торговали фиктивными медсправками или переправляли уклонистов за границу вне пунктов пропуска, — говорится в сообщении.

Отмечается, что стоимость таких “услуг” составляла до $15 тыс.

Бежать через “зеленку”

Так на Буковине СБУ и ГБР задержали чиновника местного подразделения судебной охраны, который вместе со знакомым помогал мужчинам призывного возраста сбежать в Евросоюз через так называемую “зеленку”.

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Сначала фигуранты собирали клиентов у границы, а затем лесными тропами переправляли их в соседнюю страну.

Артисты-уклонисты

Во Львове разоблачены еще два фигуранта. Один из них оформлял военнообязанных “артистами” музыкальной группы, которая гастролирует за рубежом.

Другой продавал потенциальному призывнику “пакет документов”, освобождающий от военной службы.

Поддельные диагнозы

На Черкасщине задержан 43-летний предприниматель, который продавал потенциальным призывникам поддельные справки о тяжелых заболеваниях их родственников, якобы нуждающихся в постоянном уходе.

Кроме этого, в областном центре задержаны супруга дельца и сообщник, которые помогали уклонистам “списаться” с воинского учета на основании фальшивых меддокументов.

В Тернополе задержан местный житель, который через своего знакомого в военном госпитале подделывал справки о непригодности к службе по состоянию здоровья.

Путевка в ЕС

В Житомире задержан бизнесмен, гарантировавший мужчинам “путевку в ЕС”. Установлено, что фигурант во время общения со своими клиентами прикрывался связями в правоохранительных структурах.

Сообщается, что злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Источник : СБУ

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