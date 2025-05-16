Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Эксперты назвали фразу из двух слов, которая может быть ранним признаком деменции
Только у нас и в Скандинавии: какой уникальный камень Европа покупает у Украины
Мы рекомендуем
Похолодание, дожди и заморозки: погода на следующую неделю
Буданов рассказал, чем обернется для РФ отказ Путина от встречи с Зеленским
Пережила Голодомор, Вторую мировую и советчину — умерла языковед Мария Плющ
Виктория Яснопольская, журналист раздела Медицина

Стоимость услуг до $15 тыс: СБУ ликвидировала пять схем уклонения от мобилизации

викрито п'ять схем для ухилянтів

Служба безопасности, ГБР и Национальная полиция ликвидировали еще пять схем уклонения от мобилизации в центральных и западных областях Украины.

— По результатам комплексных мероприятий задержаны 10 организаторов сделок, которые торговали фиктивными медсправками или переправляли уклонистов за границу вне пунктов пропуска, — говорится в сообщении.

Отмечается, что стоимость таких “услуг” составляла до $15 тыс.

Бежать через “зеленку”

Так на Буковине СБУ и ГБР задержали чиновника местного подразделения судебной охраны, который вместе со знакомым помогал мужчинам призывного возраста сбежать в Евросоюз через так называемую “зеленку”.

Сейчас смотрят

Сначала фигуранты собирали клиентов у границы, а затем лесными тропами переправляли их в соседнюю страну.

Артисты-уклонисты

Во Львове разоблачены еще два фигуранта. Один из них оформлял военнообязанных “артистами” музыкальной группы, которая гастролирует за рубежом.

Другой продавал потенциальному призывнику “пакет документов”, освобождающий от военной службы.

Поддельные диагнозы

На Черкасщине задержан 43-летний предприниматель, который продавал потенциальным призывникам поддельные справки о тяжелых заболеваниях их родственников, якобы нуждающихся в постоянном уходе.

Кроме этого, в областном центре задержаны супруга дельца и сообщник, которые помогали уклонистам “списаться” с воинского учета на основании фальшивых меддокументов.

В Тернополе задержан местный житель, который через своего знакомого в военном госпитале подделывал справки о непригодности к службе по состоянию здоровья.

Путевка в ЕС

В Житомире задержан бизнесмен, гарантировавший мужчинам “путевку в ЕС”. Установлено, что фигурант во время общения со своими клиентами прикрывался связями в правоохранительных структурах.

Сообщается, что злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Читайте также
Наводил удары врага: СБУ задержала “крота” в рядах ВСУ на Курщине
затримання крота на Курщині

Источник: СБУ
Злочинність, Мобилизация, СБУ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь