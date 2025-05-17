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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Хотіли перетнути Тису у гідрокостюмах: ДПСУ затримали двох “водолазів” та їхнього провідника

затримали ухилянтів
Фото: Держприкордонслужба

Прикордонники затримали трьох осіб на спробі незаконного перетину державного кордону. Житель Закарпаття намагався переправити двох чоловіків із Черкаської та Донецької областей у гідрокостюмах через річку Тису до Румунії.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби.

Затримали ухилянтів, які хотіли подолати Тису

Порушників вдалося виявити за допомогою приладу дистанційного моніторингу. Коли чоловіки зрозуміли, що їх викрито, спробували втекти. Щоби їх зупинити, прикордонники здійснили кілька попереджувальних пострілів.

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У процесі з’ясування обставин спроби порушення державного кордону оперативники, що за задумом переправника його клієнти мали у гідрокостюмах перетнути річку.

Свої послуги із доставки до кордону, вказання маршруту та забезпечення гідрокостюмами закарпатівець оцінив у $8 тис.

Організатора незаконної оборудки на кордоні затримали у порядку ст. 208 КПК, йому вже повідомили про підозру у злочині.

Учора, 16 травня, Рахівський районний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 60 діб з можливістю внесення застави у розмірі 90 800 грн. Слідство у справі триває.

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Джерело: Держприкордонслужба
Війна в Україні, держкордон, Держприкордонслужба, Закарпатська область
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