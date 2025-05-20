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Горели рынок и госучреждение: последствия обстрела Белополья дронами

наслідки обстрілу Білопілля
Фото: Нацполиция

Ночью 20 мая российские оккупанты совершили обстрел Белополья Сумского района, применив беспилотники. В результате атаки нанесен значительный ущерб инфраструктуре города.

Об этом сообщили в областной полиции и ОВА.

Обстрел Белополья Сумской области 20 мая: что известно

По данным правоохранителей, в Белополье произошло возгорание здания государственного учреждения, а также павильонов на местном рынке.

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Однако, к счастью, обошлось без жертв и пострадавших среди гражданского населения.

На местах попаданий работают полицейские, взрывотехники и спасатели.

По данному факту начаты уголовные производства по ст. 438 УКУ (военные преступления).

наслідки обстрілу Білопілля
Фото: Нацполіція
наслідки обстрілу Білопілля
Фото: Нацполіція
наслідки обстрілу Білопілля
наслідки обстрілу Білопілля

Всего в течение суток — с утра 19 мая до утра 20 мая — российские войска совершили более 80 обстрелов по 34 населенным пунктам в 13 территориальных общинах Сумской области.

Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах.

Оккупанты активно применяли РСЗО и ВОГ с БпЛА.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 182-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Нацполиция
атака дронами, Война в Украине, обстріл, Пожар, Російська агресія, Сумская область
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