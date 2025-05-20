Горіли ринок та держустанова: наслідки обстрілу Білопілля дронами

Вночі 20 травня російській окупанти здійнили обстріл Білопілля Сумського району, застосувавши безпілотники. Внаслідок атаки значної шкоди завдано інфраструктурі міста.

Про це повідомили в обласній поліції та ОВА.

Обстріл Білопілля Сумської області 20 травня: що відомо

За даними правоохоронців, у Білопіллі сталося загоряння будівлі державної установи, а також павільйонів на місцевому ринку.

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Проте, на щастя, обійшлося без жертв і постраждалих серед цивільного населення.

На місцях влучань працюють поліцейські, вибухотехніки та рятувальники.

За цим фактом розпочаті кримінальні провадження за ст. 438 ККУ (воєнні злочини).

Загалом протягом доби – з ранку 19 травня до ранку 20 травня – російські війська здійснили понад 80 обстрілів по 34 населених пунктах у 13 територіальних громадах Сумської області.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

Окупанти активно застосовували РСЗВ та ВОГ з БпЛА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 182-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Нацполіція

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