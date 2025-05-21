В Киеве налоговики торговали данными украинцев на российском хакерском форуме

Киевская городская прокуратура объявила подозрения по ч. 3 ст. 362 УКУ группе лиц, которые продавали информацию с ограниченным доступом из баз данных Государственной налоговой службы Украины.

Двое налоговиков торговали информацией из баз ГНС: что известно

Правоохранители при содействии главы ГНС Руслана Кравченко разоблачили группу из трех человек, двое из которых — работники налоговой.

Злоумышленники разместили в интернете (в частности, на специализированных форумах, администрируемых из РФ) объявления о возможности приобретения информации с ограниченным доступом.

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Речь идет о доходах физических и юридических лиц, банковских счетах, проведенных финансовых операциях и т. п.

Подозреваемые также создали аккаунты в мессенджерах для принятия заказов и пересылки секретной информации.

У каждого была своя роль: один обеспечивал общение с так называемыми клиентами в мессенджерах и отправлял им полученную информацию, а двое налоговиков, пользуясь персональными ключами доступа, незаконно получали и передавали конфиденциальные данные для продажи третьим лицам.

Стоимость услуг зависела от объемов и содержания информации.

Правоохранители задокументировали три факта незаконного копирования и разглашения данных с ограниченным доступом, которая хранилась в автоматизированных информационных системах органов ГНС.

Всех участников группы задержали. Им грозит лишение свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Глава ГНС раскрыл детали преступной схемы

Кравченко назвал это самоочищением органов налоговой, поблагодарив силовиков за разоблачение очередной схемы торговли данными из внутренних баз ГНС.

По его словам, двое налоговиков, имея доступ к закрытой базе, систематически передавали конфиденциальную информацию о физических и юридических лицах третьему участнику этой схемы.

А тот продавал ее на российском хакерском форуме, где и подыскивали клиентов.

За свои услуги они брали от $100 до $300 исключительно в криптовалюте.

— Курс на очистку будет только усиливаться. Каждый, кто захочет нарушить закон, должен четко понимать, что наказание неотвратимо. Будем действовать жестко. Потому что речь идет о репутации ГНС и доверии к нам налогоплательщиков, — отметил Кравченко.

Источник : Прокуратура Киева

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