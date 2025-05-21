У Києві податківці торгували даними українців на російському хакерському форумі

Київська міська прокуратура оголосила підозри за ч. 3 ст. 362 ККУ групі осіб, які продавали інформацію з обмеженим доступом з баз даних Державної податкової служби України.

Двоє податківців торгували інформацією з баз ДПС: що відомо

Правоохоронці за сприяння глави ДПС Руслана Кравченка викрили групу з трьох осіб, двоє з яких – працівники податкової.

Зловмисники розмістили в інтернеті (зокрема на спеціалізованих форумах, що адмініструються з РФ) оголошення про можливість придбання інформації з обмеженим доступом.

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Йдеться про доходи фізичних та юридичних осіб, банківські рахунки, проведені фінансові операції тощо.

Підозрювані також створили акаунти у месенджерах для прийняття замовлень та пересилання секретної інформації.

У кожного була своя роль: один забезпечував спілкування з так званими клієнтами у месенджерах та надсилав їм отриману інформацію, а двоє податківців, користуючись персональними ключами доступу, незаконно отримували та передавали конфіденційні дані для продажу третім особам.

Вартість послуг залежала від обсягів та змісту інформації.

Правоохоронці задокументували три факти незаконного копіювання та розголошення даних з обмеженим доступом, яка зберігалась в автоматизованих інформаційних системах органів ДПС.

Усіх учасників групи затримали. Їм загрожує позбавленням волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Голова ДПС розкрив деталі злочинної схеми

Кравченко назвав це самоочищенням органів податкової, подякувавши силовикам за викриття чергової схеми торгівлі даними з внутрішніх баз ДПС.

За його словами, двоє податківців, маючи доступ до закритої бази, систематично передавали конфіденційну інформацію про фізичних та юридичних осіб третьому учаснику цієї схеми.

А той продавав її на російському хакерському форумі, де і підшукували клієнтів.

За свої послуги вони брали від $100 до $300 виключно в криптовалюті.

– Курс на очищення буде лише посилюватися. Кожен, хто захоче порушити закон, повинен чітко розуміти, що покарання невідворотнє. Діятимемо жорстко. Бо йдеться про репутацію ДПС та довіру до нас платників податків, – зауважив Кравченко.

Джерело : Прокуратура Києва

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