В результате ночной атаки на Одессу сгорело 20 автомобилей

Мощные взрывы в Одессе прогремели ночью 25 мая во время воздушной атаки врага. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Об этом сообщают спасатели ГСЧС.

Взрывы в Одессе 25 мая: что известно

По данным спасателей, в результате атаки на одной из автостоянок, расположенной среди многоэтажек, сгорело 20 автомобилей. Пожар удалось быстро ликвидировать и не допустить распространения пламени на плотно припаркованные автомобили рядом.

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По данным Одесской областной прокуратуры, начато досудебное расследование по фактам совершения Российской Федерацией военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Так, этой ночью россияне атаковали Одессу ударными беспилотниками.

— В результате атак повреждения и разрушения получили объекты гражданской инфраструктуры. На одной из автостоянок, расположенной среди многоэтажек, вспыхнул масштабный пожар — огонь уничтожил не менее 20 автомобилей местных жителей, — подтвердили в прокуратуре.

Сейчас полный перечень разрушений и повреждений устанавливается.

Как сообщили в командовании Воздушных сил, этой ночью российские войска запустили по Украине 69 ракет и 298 ударных беспилотников Shahed и дронов-имитаторов различных типов. Наши Силы обороны сбили 45 крылатых ракет Х-101 и Калибр.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 187-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : ГСЧС

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