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3 мин.

В результате ночной атаки на Одессу сгорело 20 автомобилей

атака на Одесу
Фото: ГСЧС

Мощные взрывы в Одессе прогремели ночью 25 мая во время воздушной атаки врага. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Об этом сообщают спасатели ГСЧС.

Взрывы в Одессе 25 мая: что известно

По данным спасателей, в результате атаки на одной из автостоянок, расположенной среди многоэтажек, сгорело 20 автомобилей. Пожар удалось быстро ликвидировать и не допустить распространения пламени на плотно припаркованные автомобили рядом.

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По данным Одесской областной прокуратуры, начато досудебное расследование по фактам совершения Российской Федерацией военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Так, этой ночью россияне атаковали Одессу ударными беспилотниками.

— В результате атак повреждения и разрушения получили объекты гражданской инфраструктуры. На одной из автостоянок, расположенной среди многоэтажек, вспыхнул масштабный пожар — огонь уничтожил не менее 20 автомобилей местных жителей, — подтвердили в прокуратуре.

Одеська облпрокуратура
Одеська облпрокуратура
Одеська облпрокуратура
Одеська облпрокуратура
атака на Одесу
ДСНС
атака на Одесу
ДСНС
атака на Одесу
ДСНС
атака на Одесу
ДСНС
атака на Одесу
ДСНС
атака на Одесу
атака на Одесу
атака на Одесу
атака на Одесу
атака на Одесу

Сейчас полный перечень разрушений и повреждений устанавливается.

Как сообщили в командовании Воздушных сил, этой ночью российские войска запустили по Украине 69 ракет и 298 ударных беспилотников Shahed и дронов-имитаторов различных типов. Наши Силы обороны сбили 45 крылатых ракет Х-101 и Калибр.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 187-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: ГСЧС
атака дронами, Война в Украине, Взрыв, Одесса
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