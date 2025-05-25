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Марта Бондаренко, редакторка стрічки
3 хв.

Внаслідок нічної атаки на Одесу згоріло 20 автомобілів

атака на Одесу
Фото: ДСНС

Потужні вибухи в Одесі пролунали вночі 25 травня під час повітряної атаки ворога. На щастя, минулося без жертв та постраждалих.

Про це повідомляють рятувальники ДСНС.

Вибухи в Одесі 25 травня: що відомо

За даними рятувальників, внаслідок атаки на одній з автостоянок, розташованої серед багатоповерхівок, згоріло 20 автомобілів. Пожежу вдалось швидко ліквідувати та не допустити розповсюдження полумʼя на щільно припарковані автомобілі поруч.

Зараз дивляться

За даними Одеської обласної прокуратури, розпочато досудове розслідування за фактами вчинення Російською Федерацією воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України). Так, цієї ночі росіяни атакували Одесу ударними безпілотниками.

– Внаслідок атак пошкоджень та руйнувань зазнали об’єкти цивільної інфраструктури. На одній з автостоянок, розташованій серед багатоповерхівок, спалахнула масштабна пожежа – вогонь знищив щонайменше 20 автомобілів місцевих мешканців, – підтвердили у прокуратурі.

Одеська облпрокуратура
Одеська облпрокуратура
Одеська облпрокуратура
Одеська облпрокуратура
атака на Одесу
ДСНС
атака на Одесу
ДСНС
атака на Одесу
ДСНС
атака на Одесу
ДСНС
атака на Одесу
ДСНС
атака на Одесу
атака на Одесу
атака на Одесу
атака на Одесу
атака на Одесу

Зараз повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється.

Як повідомили у командуванні Повітряних сил, цієї ночі російські війська запустили по Україні 69 ракет та 298 ударних безпілотників Shahed і дронів-імітаторів різних типів. Наші Сили оборони збили 45 крилатих ракет Х-101 та Калібр.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 187-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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атака на харків

Джерело: ДСНС
атака дронами, Війна в Україні, Вибух, Одеса
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