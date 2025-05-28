Во время атаки на Николаевщину пострадала семилетняя девочка – Ким

Семилетний ребенок пострадал во время ночной атаки на Николаевскую область 28 мая.

Атака на Николаевскую область 28 мая: что известно

Атака на Николаевскую область 28 мая была с применением дронов и ракет.

От вражеских обстрелов пострадали Лупарево и Очаков Николаевского района, а также Васильевка Баштанского района.

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Село Лупарево Галицыновской общины россияне атаковали FPV-дроном в 00:05 28 мая.

В населенном пункте повреждены два частных дома и три автомобиля.

Пострадала семилетняя девочка. К счастью, ранения, которые получил ребенок, незначительные.

Медицинскую помощь девочке оказали на месте.

В два часа ночи оккупанты нанесли ракетный удар по Очакову.

Обстрелом поврежден рекреационный объект. Обошлось без пострадавших.

С 01:06 по 01:18 28 мая враг атаковал дронами типа Shahed село Васильевка в Снигиревской общине.

Обстрелом повреждено одно нежилое здание, два жилых дома и линии электропередачи.

Без света осталось 200 абонентов.

Электроснабжение уже почти возобновлено.

Пострадавших нет, отмечает руководитель областной военной администрации Виталий Ким.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 190-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Виталий Ким

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