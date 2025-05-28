Во время атаки на Николаевщину пострадала семилетняя девочка – Ким
Семилетний ребенок пострадал во время ночной атаки на Николаевскую область 28 мая.
Атака на Николаевскую область 28 мая: что известно
Атака на Николаевскую область 28 мая была с применением дронов и ракет.
От вражеских обстрелов пострадали Лупарево и Очаков Николаевского района, а также Васильевка Баштанского района.
Село Лупарево Галицыновской общины россияне атаковали FPV-дроном в 00:05 28 мая.
В населенном пункте повреждены два частных дома и три автомобиля.
Пострадала семилетняя девочка. К счастью, ранения, которые получил ребенок, незначительные.
Медицинскую помощь девочке оказали на месте.
В два часа ночи оккупанты нанесли ракетный удар по Очакову.
Обстрелом поврежден рекреационный объект. Обошлось без пострадавших.
С 01:06 по 01:18 28 мая враг атаковал дронами типа Shahed село Васильевка в Снигиревской общине.
Обстрелом повреждено одно нежилое здание, два жилых дома и линии электропередачи.
Без света осталось 200 абонентов.
Электроснабжение уже почти возобновлено.
Пострадавших нет, отмечает руководитель областной военной администрации Виталий Ким.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 190-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Виталий Ким