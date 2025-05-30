Порезали шины: в Каменце-Подольском около 100 человек напали на авто ТЦК
В Каменце-Подольском Хмельницкой области 29 мая произошел инцидент — около 100 человек заблокировали служебный автомобиль мобильного оповещения одного из ТЦК, препятствуя законной деятельности представителей ВСУ.
Об этом сообщили в Хмельницком областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки.
Нападение на авто ТЦК в Каменце-Подольском: что известно
— По имеющейся информации, транспортное средство было повреждено (порезаны шины), а действия граждан имели признаки организованного сопротивления выполнению служебных обязанностей представителями ВСУ, — говорится в сообщении.
На место инцидента прибыли представители правоохранительных органов и военной службы правопорядка.
Сейчас продолжаются следственные действия, устанавливаются личности нарушителей, ведется фиксация всех фактов противоправного поведения.
В областном ТЦК напомнили, что согласно ст. 114-1 УКУ (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований), такие действия во время военного положения могут квалифицироваться как государственная измена или другие тяжкие преступления против основ нацбезопасности.
Кроме того, за сопротивление работникам правоохранительных органов и военнослужащим, хулиганство, повреждение имущества и препятствование выполнению служебных обязанностей предусмотрена уголовная ответственность по ст. 342, 345 и 346 УКУ.
— ВСУ действуют исключительно в пределах своих законных полномочий, и любые действия, направленные на препятствование этому, не останутся без надлежащей правовой оценки, — говорят в ТЦК.
В последнее время увеличилось количество случаев препятствования деятельности ТЦК и СП, поэтому на днях в Сухопутных войсках ВСУ напомнили, что такие действия наказываются лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.
Там отметили, что каждый гражданин, достигший 16 лет и находящийся во вменяемом состоянии, может нести ответственность.