Порізали шини: у Кам’янці-Подільському близько 100 осіб напали на авто ТЦК

У Кам’янці-Подільському Хмельницької області 29 травня стався інцидент – близько 100 осіб заблокували службовий автомобіль мобільного оповіщення одного з ТЦК, перешкоджаючи законній діяльності представників ЗСУ.

Про це повідомили в Хмельницькому обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Напад на авто ТЦК у Кам’янці-Подільському: що відомо

– За наявною інформацією, транспортний засіб було пошкоджено (порізано шини), а дії громадян мали ознаки організованого спротиву виконанню службових обов’язків представниками ЗСУ, – мовиться у повідомленні.

На місце інциденту прибули представники правоохоронних органів та військової служби правопорядку.

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Наразі тривають слідчі дії, встановлюються особи порушників, ведеться фіксація всіх фактів протиправної поведінки.

В обласному ТЦК нагадали, що згідно зі ст. 114-1 ККУ (перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань), такі дії під час воєнного стану можуть кваліфікуватися як державна зрада або інші тяжкі злочини проти основ нацбезпеки.

Крім того, за опір працівникам правоохоронних органів та військовослужбовцям, хуліганство, пошкодження майна та перешкоджання виконанню службових обов’язків передбачена кримінальна відповідальність за ст. 342, 345 та 346 ККУ.

– ЗСУ діють суто в межах своїх законних повноважень, і будь-які дії, спрямовані на перешкоджання цьому, не залишаться без належної правової оцінки, – кажуть у ТЦК.

Останнім часом збільшилася кількість випадків перешкоджання діяльності ТЦК та СП, тому днями у Сухопутних військах ЗСУ нагадали, що такі дії караються позбавленням волі на термін від 5 до 8 років.

Там наголосили, що кожен громадянин, який досягнув 16 років і перебуває в осудному стані, може нести відповідальність.

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