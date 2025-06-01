На Закарпатті сталися два землетруси магнітудою у 2 бали

31 травня 2025 року на Закарпатті сталися два землетруси. Поштовхи зафіксували близько 20:05 за київським часом.

Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

На Закарпатті зафіксували два слабкі землетруси

Поштовхи зафіксували в районі села, що входить до Богданської громади Рахівського району Закарпатської області. Обидва землетруси сталися на глибині 5 кілометрів.

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Їхня сила становила приблизно 2 бали за шкалою Ріхтера.

Такі поштовхи вважаються дуже слабкими – вони не відчуваються людьми і не несуть жодної загрози. Їх можуть зафіксувати лише спеціальні прилади – сейсмографи.

Відповідно, коливання були надто слабкими, щоб спричинити пошкодження чи хвилювання серед людей.

Подібний землетрус раніше зафіксували в Тернопільській області, а саме 6 березня, коли там стався підземний поштовх магнітудою 2,6 за шкалою Ріхтера з інтенсивністю 2 бали в епіцентрі.

Тоді повідомлялося, що такі коливання можуть відчувати люди, які перебувають у стані спокою на верхніх поверхах багатоповерхівок.

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