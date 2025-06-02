РФ атакувала підприємство на Чернігівщині: у вогні – майже 7 тис. квадратів площі

Сьогодні зранку росіяни завдали удару по одному з підприємств Чернігівської області – там виникла масштабна пожежа.

Про це повідомили у ДСНС.

Удар по підприємству Чернігівської області: що відомо

Наразі рятувальники змогли локалізувати пожежу на площі 6800 кв. м. Загрози подальшого поширення вогню немає.

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Більше подробиць про подію наразі немає.

Атаки на Україну

Сьогодні, 2 червня, російські війська атакували Харків безпілотниками і балістичними ракетами. Є пошкодження у двох районах міста. За словами голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, внаслідок атаки постраждали шестеро людей. Серед них — двоє дітей.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 195-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : ДСНС

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