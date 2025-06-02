РФ дважды ударила по подразделению ГСЧС в Никополе: среди раненых — водитель скорой

Российские войска ударили по подразделению спасателей ГСЧС в Никополе, что на Днепропетровщине. Также под ударом была и Марганецкая община.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Удар по спасателям в Никополе: что известно

От российского удара побило окна, стены и вход в укрытие в котором находились спасатели. Ранения получили двое гражданских мужчин. Чрезвычайники спрятали травмированных людей в укрытии и ждали медиков.

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Когда прибыла скорая помощь, враг нанес повторный удар, травмировав водителя скорой. Медики были вынуждены самостоятельно вернуться к месту своего расположения.

По словам главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, в результате российских обстрелов пострадали трое мужчин: 68, 51 и 72 лет. Все госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Повреждены медучреждение, пожарная часть, магазин. Задета и линия электропередачи. Враг бил по Днепропетровщине дронами-камикадзе и сбрасывал боеприпасы с БпЛА.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 195-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : ГСЧС

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