Нічна атака на Прилуки: дрони влучили в будинки, серед загиблих – однорічна дитина
Вночі 5 червня Росія масовано атакувала Прилуки Чернігівської області ударними дронами. Наразі відомо про 5 загиблих, серед яких – однорічна дитина, ще шістьох людей поранено.
Атака дронів на Прилуки: наслідки
За інформацією очільника Чернігівської ОВА В’ячеслава Чауса, сьогодні вночі РФ атакувала Прилуки щонайменше шістьма ударними дронами типу Герань.
Внаслідок нічної атаки постраждали будинки в житловій забудові.
– Попередньо відомо про пʼятьох загиблих – з них дві жінки і однорічна дитина, яких знайшли під завалами. Також на даний час є інформація про шістьох поранених, їх госпіталізовано до місцевих лікарень, надається вся необхідна допомога, – розповів Чаус.
Наразі поліцейські, рятувальники та інші екстрені служби працюють на місцях влучань.
Що відомо про загиблих у Прилуках
У Нацполіції уточнили, що внаслідок вибухів, спричинених атакаю російських дронів, спалахнули пожежі у житлових районах Прилук.
За даними правоохоронців, серед пʼятери загиблих троє членів однієї родини – 46-річна жінка, її дочка 1998 року народження та онук 2024 року народження.
Обох жінок з олнорічною дитиною знайшли під завалами.
Також є інформація про шістьох поранених.
Поліція допомагає постраждалим та фіксує наслідки російських ударів.
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