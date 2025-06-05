Укр Рус
Укр Рус
Популярні Біографія
Генерал-лейтенант із відзнакою За відвагу: що відомо про Василя Малюка
Ми рекомендуємо
Багатоетапний шаховий хід: західні ЗМІ про спецоперацію Павутина з ураження понад 40 літаків РФ
Призначений для фортець, а не хатин: характеристики Торнадо-С
Інвалідність унаслідок війни: пільги, виплати та допомога
Субсидії в Україні: що чекає на українців з 1 червня
Терміново
Терміново
Валентина Летяк, редакторка стрічки
3 хв.

Нічна атака на Прилуки: дрони влучили в будинки, серед загиблих – однорічна дитина

Нічна атака на Прилуки
Фото: Нацполіція

Вночі 5 червня Росія масовано атакувала Прилуки Чернігівської області ударними дронами. Наразі відомо про 5 загиблих, серед яких – однорічна дитина, ще шістьох людей поранено.

Атака дронів на Прилуки: наслідки

За інформацією очільника Чернігівської ОВА В’ячеслава Чауса, сьогодні вночі РФ атакувала Прилуки щонайменше шістьма ударними дронами типу Герань.

Внаслідок нічної атаки постраждали будинки в житловій забудові.

Зараз дивляться

– Попередньо відомо про пʼятьох загиблих – з них дві жінки і однорічна дитина, яких знайшли під завалами. Також на даний час є інформація про шістьох поранених, їх госпіталізовано до місцевих лікарень, надається вся необхідна допомога, – розповів Чаус.

Наразі поліцейські, рятувальники та інші екстрені служби працюють на місцях влучань.

Що відомо про загиблих у Прилуках

У Нацполіції уточнили, що внаслідок вибухів, спричинених атакаю російських дронів, спалахнули пожежі у житлових районах Прилук.

За даними правоохоронців, серед пʼятери загиблих троє членів однієї родини – 46-річна жінка, її дочка 1998 року народження та онук 2024 року народження.

Обох жінок з олнорічною дитиною знайшли під завалами.

Також є інформація про шістьох поранених.

Поліція допомагає постраждалим та фіксує наслідки російських ударів.

Нічна атака на Прилуки
Фото: Нацполіція
Нічна атака на Прилуки
Фото: Нацполіція
Нічна атака на Прилуки
Фото: Нацполіція
Нічна атака на Прилуки
Нічна атака на Прилуки
Нічна атака на Прилуки

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 198-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Читайте також
Нічна атака на Чернігів: дрони влучили в будинки, школу та підприємство, є поранені
Нічна атака на Чернігів 3 червня 2025

Джерело: Нацполіція

Пов'язані теми:

атака дронамиВибухобстрілПрилукиЧернігівська область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь