Нічна атака на Прилуки: дрони влучили в будинки, серед загиблих – однорічна дитина

Вночі 5 червня Росія масовано атакувала Прилуки Чернігівської області ударними дронами. Наразі відомо про 5 загиблих, серед яких – однорічна дитина, ще шістьох людей поранено.

Атака дронів на Прилуки: наслідки

За інформацією очільника Чернігівської ОВА В’ячеслава Чауса, сьогодні вночі РФ атакувала Прилуки щонайменше шістьма ударними дронами типу Герань.

Внаслідок нічної атаки постраждали будинки в житловій забудові.

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– Попередньо відомо про пʼятьох загиблих – з них дві жінки і однорічна дитина, яких знайшли під завалами. Також на даний час є інформація про шістьох поранених, їх госпіталізовано до місцевих лікарень, надається вся необхідна допомога, – розповів Чаус.

Наразі поліцейські, рятувальники та інші екстрені служби працюють на місцях влучань.

Що відомо про загиблих у Прилуках

У Нацполіції уточнили, що внаслідок вибухів, спричинених атакаю російських дронів, спалахнули пожежі у житлових районах Прилук.

За даними правоохоронців, серед пʼятери загиблих троє членів однієї родини – 46-річна жінка, її дочка 1998 року народження та онук 2024 року народження.

Обох жінок з олнорічною дитиною знайшли під завалами.

Також є інформація про шістьох поранених.

Поліція допомагає постраждалим та фіксує наслідки російських ударів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 198-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Нацполіція

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