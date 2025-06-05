У Києві відбулися заворушення на збірному пункті для мобілізованих: втрутилась поліція

У Києві на одному зі збірних пунктів, де здійснюється підготовка мобілізованих до відправлення у навчальні центри, сталися заворушення, які були оперативно припинені правоохоронними органами.

Бійка у ТЦК: що відомо

Про це повідомляють у Київському міському ТЦК та СП у Facebook, телеграм-канали, а також начальник управління комунікацій командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Віталій Саранцев у коментарі Українській правді.

Відео, яке поширили в мережі, зафіксувало момент інциденту, що, як стверджується, відбувся у збірному пункті в районі ДВРЗ.

Зараз дивляться

Спершу між мобілізованими та працівниками ТЦК виникла суперечка, яка переросла у блокування дверей зсередини та заклики “озброюватися палицями”.

Правоохоронці прибули на місце для недопущення ескалації та наведення порядку.

У Київському міському ТЦК підтвердили факт заворушень, наголосивши, що “для стабілізації ситуації на місце прибули правоохоронні органи для забезпечення порядку та унеможливлення ескалації конфліктів, які могли обернутися свавіллям”.

Після врегулювання ситуації призваних громадян відправили до навчальних центрів згідно з установленим розподілом.

Полковник Віталій Саранцев також підтвердив інцидент.

За його словами, через необхідність посиленого маскування навчальних центрів — задля безпеки особового складу від можливих атак — мобілізовані певний час залишаються на збірних пунктах у замкненому просторі. Це, у свою чергу, створює напругу.

Окремі особи з низькою мотивацією, як зазначив Саранцев, підбурюють інших до деструктивної поведінки.

Він підкреслив, що ситуація перебуває на контролі, і наразі військові працюють над тим, щоб у майбутньому подібні конфлікти не повторювалися.

Нагадаємо, у Кам’янці-Подільському Хмельницької області 29 травня стався інцидент – близько 100 осіб заблокували службовий автомобіль мобільного оповіщення одного з ТЦК, перешкоджаючи законній діяльності представників ЗСУ.

Нападники пошкодили авто та порізали шини. На місці працювала слідчо-оперативна група.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доручив провести службове розслідування інциденту.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.