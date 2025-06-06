Вибухи в Луцьку 6 червня: РФ атакувала місто БпЛА та ракетами, п’ятеро постраждалих

П’ятеро людей постраждали під час нічних вибухів у Луцьку 6 червня.

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Вибухи в Луцьку сьогодні: що відомо

Вибухи в Луцьку сьогодні, 6 червня, почали гриміти орієнтовно о пів на третю ночі.

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Міський голова обласного центру Ігор Поліщук неодноразово підтверджував вибухи в Луцьку.

Після відбою повітряної тривоги мер міста зазначив, що сьогодні під час атаки по Луцьку ворог застосував 15 безпілотників та шість ракет.

Під час обстрілу було пошкоджено покрівлю одного з багатоквартирних будинків.

Крім того, у багатоквартирних та приватних будинках, окремих навчальних закладах повибивало вікна, пошкоджено державну установу та комерційні об’єкти, приватні автомобілі.

П’ятеро людей постраждали, усім надають медичну допомогу.

На місці події відбувалася евакуація.

Наразі на місцях працюють усі оперативні служби.

Нагадаємо, що востаннє ворог атакував Луцьк Шахедами 15 травня. Тоді, на щастя, минулося без руйнувань та постраждалих.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 199-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Ігор Поліщук, Іван Рудницький

Фото: Ігор Поліщук

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