РФ атакувала дроном рятувальників на Харківщині: загинув піротехнік, двоє поранених

Російські військові цілеспрямовано атакували ударним дроном рятувальників під час розмінування сільськогосподарських угідь на звільнених територіях Ізюмського району Харківської області.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Удар по машині рятувальників

Загарбники навели безпілотник на машину розмінування Minewolf MV-370 у момент, коли сапери проводили технічне обслуговування обладнання та перевіряли його функціонування.

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Внаслідок ворожого удару один піротехнік загинув на місці.

Двоє його колег отримали поранення та наразі перебувають у медичному закладі, де лікарі борються за їхні життя.

— Ціна безпеки – надзвичайно висока. Щодня наші герої виходять на небезпечну роботу, щоб зробити українську землю чистою від смертельної спадщини війни, – підкреслили у відомстві.

Інцидент стався під час планової операції з очищення земель від вибухонебезпечних предметів, залишених російськими окупантами після відступу з регіону.

Що відомо про загиблого сапера

Жертвою російської атаки став 37-річний сапер-механік Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС Василь Белінський.

Він працював у відомстві з 2023 року, а на посаді сапера-механіка – з 2024-го.

— Це була світла й щира людина. Той, хто без вагань ішов туди, де найнебезпечніше, аби інші могли жити, – згадують його побратими.

Без чоловіка та батька залишилися дружина й дев’ятирічна донька. Василь не встиг обійняти рідних востаннє, не встиг сказати: “Я скоро повернусь”.

Його серце зупинилося під ворожим ударом, але його мужність, сила і відданість житимуть у пам’яті кожного, хто його знав.

Нічна атака РФ на Харків

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки російських безпілотників на Харків у кількох районах спалахнули пожежі. Постраждали 64 людини, троє харків’ян загинули.

Ворожі ударні дрони влучили у тролейбусне депо, приватний будинок та кілька багатоквартирних житлових будинків.

Також горіли автомобілі та дитячий майданчик. Серед постраждалих дев’ятеро дітей.

Джерело : ДСНС

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