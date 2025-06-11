РФ атакувала дроном рятувальників на Харківщині: загинув піротехнік, двоє поранених
Російські військові цілеспрямовано атакували ударним дроном рятувальників під час розмінування сільськогосподарських угідь на звільнених територіях Ізюмського району Харківської області.
Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Удар по машині рятувальників
Загарбники навели безпілотник на машину розмінування Minewolf MV-370 у момент, коли сапери проводили технічне обслуговування обладнання та перевіряли його функціонування.
Внаслідок ворожого удару один піротехнік загинув на місці.
Двоє його колег отримали поранення та наразі перебувають у медичному закладі, де лікарі борються за їхні життя.
— Ціна безпеки – надзвичайно висока. Щодня наші герої виходять на небезпечну роботу, щоб зробити українську землю чистою від смертельної спадщини війни, – підкреслили у відомстві.
Інцидент стався під час планової операції з очищення земель від вибухонебезпечних предметів, залишених російськими окупантами після відступу з регіону.
Що відомо про загиблого сапера
Жертвою російської атаки став 37-річний сапер-механік Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС Василь Белінський.
Він працював у відомстві з 2023 року, а на посаді сапера-механіка – з 2024-го.
— Це була світла й щира людина. Той, хто без вагань ішов туди, де найнебезпечніше, аби інші могли жити, – згадують його побратими.
Без чоловіка та батька залишилися дружина й дев’ятирічна донька. Василь не встиг обійняти рідних востаннє, не встиг сказати: “Я скоро повернусь”.
Його серце зупинилося під ворожим ударом, але його мужність, сила і відданість житимуть у пам’яті кожного, хто його знав.
Нічна атака РФ на Харків
Нагадаємо, внаслідок нічної атаки російських безпілотників на Харків у кількох районах спалахнули пожежі. Постраждали 64 людини, троє харків’ян загинули.
Ворожі ударні дрони влучили у тролейбусне депо, приватний будинок та кілька багатоквартирних житлових будинків.
Також горіли автомобілі та дитячий майданчик. Серед постраждалих дев’ятеро дітей.