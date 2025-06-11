РФ сбросила ФАБы на Купянск: повреждены 80 домов, детсад и станция скорой помощи

Ночью 11 июня российские самолеты сбросили несколько авиабомб на Купянск Харьковской области. Зафиксированы многочисленные повреждения, но без пострадавших.

Купянск: последствия ночной атаки 11 июня

По данным следствия, около 03:30 Вооруженные силы РФ нанесли серию авиационных ударов по городу Купянск, предварительно, применив ФАБ-500 и 1500 с УМПК.

В результате ночной атаки в городе повреждено более 80 жилых домов, хозяйственные постройки, детский сад, станцию и автомобиль бригады экстренной медицинской помощи.

Сейчас смотрят

Однако, к счастью, обошлось без жертв и раненых.

Купянская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УКУ).

Прокуроры совместно со следователями полиции продолжают документирование военных преступлений, совершенных российскими военными.

Также ночью 11 июня Россия обстреляла Харьков. В городе много разрушений и пожаров, погибли два человека, еще 60 получили ранения, в том числе девять детей.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 204-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Харківська обласна прокуратура

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.