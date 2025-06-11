РФ сбросила ФАБы на Купянск: повреждены 80 домов, детсад и станция скорой помощи
Ночью 11 июня российские самолеты сбросили несколько авиабомб на Купянск Харьковской области. Зафиксированы многочисленные повреждения, но без пострадавших.
Купянск: последствия ночной атаки 11 июня
По данным следствия, около 03:30 Вооруженные силы РФ нанесли серию авиационных ударов по городу Купянск, предварительно, применив ФАБ-500 и 1500 с УМПК.
В результате ночной атаки в городе повреждено более 80 жилых домов, хозяйственные постройки, детский сад, станцию и автомобиль бригады экстренной медицинской помощи.
Однако, к счастью, обошлось без жертв и раненых.
Купянская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УКУ).
Прокуроры совместно со следователями полиции продолжают документирование военных преступлений, совершенных российскими военными.
Также ночью 11 июня Россия обстреляла Харьков. В городе много разрушений и пожаров, погибли два человека, еще 60 получили ранения, в том числе девять детей.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 204-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Харківська обласна прокуратура