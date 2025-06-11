События ночи 11 июня: обстрел Харькова и атака на Тамбовский пороховой завод в РФ
Ночью Россия снова нанесла дроновой атаки по украинским городам.
Взрывы сегодня раздавались в Харьковской и Одесской областях. А в Запорожье fpv-дрон атаковал гражданский автомобиль.
А в российском Котовске под ударом оказался Тамбовский пороховой завод.
Подробнее о главных новостях ночи 11 июня — читайте в материале.
Взрывы в Харькове 11 июня
В результате атаки российских беспилотников ночью 11 июня в нескольких районах Харькова вспыхнули пожары.
Повреждены многоэтажные дома, частный сектор, гражданское предприятие и другие объекты.
По данным ГСЧС по состоянию на 6 утра количество пострадавших возросло до 60, 9 из них — дети. Два человека погибли.
Взрывы в Одессе
Сегодня ночью Россия атаковала дронами Одесскую область.
Как сообщили спасатели, разрушениям и повреждениям подверглись дачные дома, хозяйственные постройки, легковые автомобили и гражданские плавсредства.
На местах вспыхнули пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели. К счастью, никто не пострадал.
Взрывы на Полтавщине
Как сообщили в Полтавской ОВА, сегодня ночью в результате падения обломков вражеского БпЛА, на территории Опошнянской общины был поврежден грузовой автомобиль.
К счастью обошлось без пострадавших.
Атака дрона в Запорожье
Два человека ранены в результате атаки вражеского fpv-дрона в Запорожье, сообщил глава ОГА Иван Федоров.
По его словам, россияне атаковали гражданский автомобиль в Малокатериновке.
Автомобиль поврежден. Два человека получили ранения. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Взрывы в Котовске Тамбовской области РФ
Также в ночь на 11 июня дроны атаковали Тамбовский пороховой завод в городе Котовск.
Российские паблики со ссылкой на местных жителей сообщают о мощных взрывах и пожаре после якобы атаки беспилотников на Тамбовский пороховой завод в Котовске.
В городе звучала сирена и работало ПВО.
По словам исполняющего обязанности губернатора области Евгения Первышова в результате падения одного из сбитых БПЛА возникло возгорание, которое ликвидировали пожарные подразделения.
Пострадавших нет, на месте работают правоохранительные органы.