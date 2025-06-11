События ночи 11 июня: обстрел Харькова и атака на Тамбовский пороховой завод в РФ

Ночью Россия снова нанесла дроновой атаки по украинским городам.

Взрывы сегодня раздавались в Харьковской и Одесской областях. А в Запорожье fpv-дрон атаковал гражданский автомобиль.

А в российском Котовске под ударом оказался Тамбовский пороховой завод.

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Подробнее о главных новостях ночи 11 июня — читайте в материале.

Взрывы в Харькове 11 июня

В результате атаки российских беспилотников ночью 11 июня в нескольких районах Харькова вспыхнули пожары.

Повреждены многоэтажные дома, частный сектор, гражданское предприятие и другие объекты.

По данным ГСЧС по состоянию на 6 утра количество пострадавших возросло до 60, 9 из них — дети. Два человека погибли.

Взрывы в Одессе

Сегодня ночью Россия атаковала дронами Одесскую область.

Как сообщили спасатели, разрушениям и повреждениям подверглись дачные дома, хозяйственные постройки, легковые автомобили и гражданские плавсредства.

На местах вспыхнули пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели. К счастью, никто не пострадал.

Взрывы на Полтавщине

Как сообщили в Полтавской ОВА, сегодня ночью в результате падения обломков вражеского БпЛА, на территории Опошнянской общины был поврежден грузовой автомобиль.

К счастью обошлось без пострадавших.

Атака дрона в Запорожье

Два человека ранены в результате атаки вражеского fpv-дрона в Запорожье, сообщил глава ОГА Иван Федоров.

По его словам, россияне атаковали гражданский автомобиль в Малокатериновке.

Автомобиль поврежден. Два человека получили ранения. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Взрывы в Котовске Тамбовской области РФ

Также в ночь на 11 июня дроны атаковали Тамбовский пороховой завод в городе Котовск.

Российские паблики со ссылкой на местных жителей сообщают о мощных взрывах и пожаре после якобы атаки беспилотников на Тамбовский пороховой завод в Котовске.

В городе звучала сирена и работало ПВО.

По словам исполняющего обязанности губернатора области Евгения Первышова в результате падения одного из сбитых БПЛА возникло возгорание, которое ликвидировали пожарные подразделения.

Пострадавших нет, на месте работают правоохранительные органы.

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