В Ивано-Франковске вечером 13 июня группа неизвестных напала на военнослужащего — он госпитализирован в больницу.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Ивано-Франковской области.

Местная полиция около 21:20 получила сообщение на линию 102 о том, что двое неизвестных избили военнослужащего и скрылись в неизвестном направлении.

На место нападения сразу выехала следственно-оперативная группа Ивано-Франковского райуправления полиции.

— Пострадавший — 33-летний житель Ивано-Франковска. Его доставили в больницу с телесными повреждениями, — говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и личности злоумышленников с целью привлечения к ответственности за нападение.

В конце мая во Львовской области группа мужчин напала на работника ТЦК во время выполнения служебных обязанностей.

После обращения к одному из прохожих с просьбой предоставить документы тот ответил агрессией и оскорблениями, а через несколько минут на место подошла группа лиц, которые жестоко избили военного.

У пострадавшего — перелом ребер и гематомы на лице.

Источник : Нацполиция

