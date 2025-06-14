Вибухи у Кременчуці 14 червня: загроза ворожих дронів

14 червня пролунала серія вибухів у Кременчуці, що на Полтавщині. Російська військові запустили у бік міста дрони, про що попереджали Повітряні сили ЗСУ.

Про звуки вибухів у Кременчуці повідомили журналісти Фактів ICTV.

Вибухи у Кременчуці: що відомо

Під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів у Кременчуці, які було чутно в різних районах міста. Повітряні сили ЗСУ заздалегіть повідомляли про загрозу ворожих безпілотників.

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– БпЛА в південній частині Полтавщини, курс західний, – йшлося в попереджені.

Станом на 23:48 місцева влада офіційно не повідомляла про вибухи у Кременчуці.

Зазначимо, що під час вибухів у Кременчуці протиповітряна оборона була задіяна і в Києві. Міський голова столиці Віталій Кличко зазначив, що на Київ заходять ворожі дрони з різних напрямків.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 207-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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