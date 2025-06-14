Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Фото справжнє: Юсов про випалений напис “слава Росії” на тілі українського полоненого
Скільки буде пенсії при зарплаті в 20 000 гривень: приклад розрахунку
На війні загинув майстер спорту України і тренер Микита Козубенко
Рік мріяв з’їсти яблуко у полоні: помер військовий Дмитро Шаповалов
Види соціальних виплат в Україні – хто може їх отримати
Терміново
Терміново
Вікторія Васьковська, редакторка сайту
2 хв.

Вибухи у Кременчуці 14 червня: загроза ворожих дронів

дрони Шахед ракети
Фото: Getty Images

14 червня пролунала серія вибухів у Кременчуці, що на Полтавщині. Російська військові запустили у бік міста дрони, про що попереджали Повітряні сили ЗСУ.

Про звуки вибухів у Кременчуці повідомили журналісти Фактів ICTV.

Вибухи у Кременчуці: що відомо

Під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів у Кременчуці, які було чутно в різних районах міста. Повітряні сили ЗСУ заздалегіть повідомляли про загрозу ворожих безпілотників.

Зараз дивляться

– БпЛА в південній частині Полтавщини, курс західний, – йшлося в попереджені.

Станом на 23:48 місцева влада офіційно не повідомляла про вибухи у  Кременчуці.

Кременчук на карті

Кременчук на карті Google Maps

Зазначимо, що під час вибухів у Кременчуці протиповітряна оборона була задіяна і в Києві. Міський голова столиці Віталій Кличко зазначив, що на Київ заходять ворожі дрони з різних напрямків.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 207-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

атака дронамиВійна в УкраїніКременчукПолтавщина
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь