Юлія Захарченко, редакторка стрічки
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Вибухи у Києві: на столицю заходять БпЛА з різних напрямків, працює ППО
Потужні вибухи у Києві прогриміли у ніч з суботи на неділю, з 14 на 15 червня. Російські війська намагалися атакувати столицю ударними безпілотниками.
Вибухи у Києві у ніч на 15 червня – які наслідки
У Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників о 23:04.
Вибухи у Києві почали лунати після 23:30, повідомляють жителі столиці.
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Згодом міський глава Києва Віталій Кличко підтвердив, що у столиці працюють сили протиповітряної оборони (ППО).
За його словами, на місто заходять безпілотники з різних напрямків.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 207-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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