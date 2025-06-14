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Юлія Захарченко, редакторка стрічки
2 хв.

Вибухи у Києві: на столицю заходять БпЛА з різних напрямків, працює ППО

ппо шахед війна
Фото: Генштаб ЗСУ

Потужні вибухи у Києві прогриміли у ніч з суботи на неділю, з 14 на 15 червня. Російські війська намагалися атакувати столицю ударними безпілотниками.

Вибухи у Києві у ніч на 15 червня – які наслідки

У Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників о 23:04.

Вибухи у Києві почали лунати після 23:30, повідомляють жителі столиці.

Зараз дивляться

Згодом міський глава Києва Віталій Кличко підтвердив, що у столиці працюють сили протиповітряної оборони (ППО).

За його словами, на місто заходять безпілотники з різних напрямків.

Київ на карті

Київ на карті. Фото: Google Maps

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 207-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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