В Стрыйском ТЦК умер 50-летний мужчина: начато служебное расследование

В здании Стрыйского районного центра комплектования (ТЦК) скончался мужчина 1975 года рождения — Алексей Науменко. Это произошло во вторник, 17 июня.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского областного ТЦК.

В Стрыйском ТЦК скончался мужчина: что известно

По официальной информации, около 22:30 полиция пригласила Науменко в ТЦК, поскольку у него не было военно-учетного документа.

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— Установлено, что после введения военного положения мужчина ни разу не появлялся в РТЦК и СП. Любые сведения о прохождении ВЛК гражданина Науменко отсутствовали. Соответственно, гражданин совершил правонарушение согласно ст. 210-1 КУоАП, — говорится в сообщении.

Однако уже через несколько часов — около 00:55 ночи 18 июня — Науменко пожаловался на сильную боль в области сердца. Дежурный военнослужащий сразу вызвал скорую. Медики прибыли через 12 минут, но мужчина уже был без сознания. Реанимация не помогла — Алексей Науменко скончался.

По предварительным данным врачей, вероятной причиной смерти мужчины стал инфаркт. Точную причину установит судебно-медицинский эксперт во время вскрытия.

— Следственно-оперативная группа Стрыйского РУП ГУМВД во Львовской области при осмотре тела гражданина Науменко внешних телесных повреждений не обнаружила, — подчеркнули в ТЦК.

Другие обстоятельства происшествия в настоящее время устанавливаются. По данному факту начато служебное расследование.

Источник: Львовский областной ТЦК и СП

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