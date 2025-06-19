У Стрийському ТЦК помер 50-річний чоловік: розпочато службове розслідування

У будівлі Стрийського районного центру комплектування (ТЦК) помер чоловік 1975 року народження – Олексій Науменко. Це сталося у вівторок, 17 червня.

Про це повідомила пресслужба Львівського обласного ТЦК.

У Стрийському ТЦК помер чоловік: що відомо

За офіційною інформацією, близько 22:30 поліція запросила Науменка до ТЦК, оскільки у нього не було військово-облікового документа.

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– Встановлено, що після введення воєнного стану чоловік жодного разу не з’являвся у РТЦК та СП. Будь які відомості про проходження ВЛК громадянина Науменка були відсутні. Відповідно, громадянин скоїв правопорушення згідно ст. 210-1 КУпАП, – йдеться в повідомленні.

Однак уже через кілька годин – близько 00:55 ночі 18 червня – Науменко поскаржився на сильний біль в області серця. Черговий військовослужбовець відразу викликав швидку. Медики прибули через 12 хвилин, але чоловік вже був без свідомості. Реанімація не допомогла – Олексій Науменко помер.

За попередніми даними лікарів, ймовірною причиною смерті чоловіка став інфаркт. Точну причину встановить судово-медичний експерт під час розтину.

– Слідчо-оперативна група Стрийського РУП ГУМВС у Львівській області при огляді тіла громадянина Науменка зовнішніх тілесних ушкоджень не виявила, – наголосили в ТЦК.

Інші обставини події наразі встановлюються. За цим фактом розпочато службове розслідування.

Джерело: Львівський обласний ТЦК та СП

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