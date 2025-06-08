Боевой медик заявил о 3 днях удержания в ТЦК: в военкомате ответили

Бывший боевой медик Роман Замрий “Йода” заявил, что его задержали военнослужащие ТЦК и удерживали три дня. В Черновицком областном ТЦК прокомментировали инцидент.

Задержание Романа Замрия сотрудниками ТЦК

По словам Романа, 4 июня вечером на блокпосте в Черновицкой области возле Хотина его документы взял на проверку представитель ТЦК. После чего сел в машину мужчины и попросил отвезти в военкомат, чтобы проверить, действительно ли Роман имеет право на отсрочку.

— На пороге военкомата он попросил телефон, чтобы занести туда данные, куда переслать фотографии, но сразу забрал телефон и исчез. Этого сотрудника я больше никогда не видел, — говорит Роман Замрий.

Далее, рассказал боевой медик, вышел офицер и сказал, что повезет на ВВК, пока в ТЦК рассматривают право на отсрочку. Офицер подчеркнул, что просто проведут ВВК и отдадут документы.

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Во время прохождения ВВК мужчине не сделали рентген, потому что его не было. У Романа есть камни в почках, но врач заявил, что их нет, потому что в электронной медкарте этого не указано. На что Роман Замрий отметил, что врач просто не имеет полного доступа к этой медкарте. Для получения такого доступа на телефон Романа должно прийти смс, но ранее работник ТЦК забрал телефон.

— На секунду по дороге дали телефон. Я только успел сказать сестре, что меня куда-то перевезли… Привезли ночью в комнату, окно которой выходит на какой-то темный склад и на нем решетка. Все за решеткой. Двери закрывают снаружи на замок. Комната затхлая, вонючая и дышать нечем. Она ничем не отличалась от подвала. Чтобы получить доступ к туалету — нужно стучать в дверь, — говорит Роман.

По словам мужчины, на следующий день его повезли в военкомат, где стало понятно, что мобилизуют. Тогда вместе с Романом был майор, который служил в авиации в 2014-2019 годах. У этого офицера было отношение к авиационной бригаде и он просил связаться с ними, но в ТЦК отказали.

— Я просил связаться с 57 бригадой, называл данные, чтобы меня отправили к моим. Никто ничего не слушал. За один час затолкали в автобус и отвезли в ту же комнату, закрыли на замок на следующие 2 дня, — рассказал боевой медик.

Далее Роман рассказал, что в подвал вечером завели 27-летнего парня, у которого не было брони и который был не против, чтобы его мобилизовали. По словам Романа Замрия, этот парень ехал с девушкой на велосипедах из Хмельницкого в Черновцы. Посреди дороги парня сбросили с велосипеда, забрали телефон.

Далее, по словам Романа Замрия, его, майора авиации и 27-летнего парня ночью подняли с кроватей и затолкали в автобус. Ехали более 16 часов, без еды и воды. Отказывались остановить автобус, чтобы купить хотя бы воды.

В конце дороги появился майор из управления ОЦК. Он не мог поверить, что мужчинам не давали есть и пить. Далее Роман Замрий рассказал, как в этом военкомате начались разборки между самими военными по поводу его и майора авиации.

Реакция Черновицкого областного ТЦК и СП

Так, в ТЦК подтвердили, что на одном из блокпостов в Черновицкой области остановили Романа Замрия для проверки документов и пригласили для уточнения данных в 1 отдел Днестровского РТЦК и СП.

— Права на отсрочку военнообязанный не имел и военно-врачебной комиссией был признан годным к прохождению военной службы. В помещении взвода охраны 1 отдела Днестровского РТЦК и СП (не подвальном) находился, ожидая отправки, — говорится в сообщении ТЦК.

Военные также подчеркнули, что противоправных действий в отношении Романа представители ТЦК не совершали. 5 июня военнообязанного зачислили в команду и вечером он выбыл из отдела ТЦК и СП. На следующий день прибыл в определенную воинскую часть для прохождения службы по своей специальности, говорят в Черновицком областном ТЦК.

Также в ТЦК отметили, что проверят жалобы, которые Роман Замрий изложил в своем сообщении.

Что известно о Романе Замрие

Роман Замрий проживает в Красилове, что в Хмельницкой области. В 2014 году стал военным врачом. В зоне боевых действий с перерывами Йода отслужил три года — в Луганской, Донецкой и Херсонской областях, пишет Суспільне.

С 2015 года Роман Замрий был начальником различных медпунктов, впоследствии возглавлял медицинскую службу. В 2023 году он уволился из армии и устроился на работу в Красиловскую амбулаторию.

Фото: Роман Замрий

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