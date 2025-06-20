Укр Рус
Укр Рус
Популярные
София Ротару отреагировала на ночную атаку на Киев сегодня: что опубликовала певица
Кто покинул МастерШеф 15 в 16-м выпуске – неожиданное решение судей
Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: расписание матчей и результаты
Рада приняла новый закон, упрощающий оценку пригодности к службе в армии
Мобилизация забронированных: законно ли и как обжаловать такие действия ТЦК в Украине
Валентина Летяк, редактор ленты
2 мин.

Железнодорожный вокзал в Одессе поврежден во время ночной атаки

Укрзалізниця
Фото: УЗ

В результате ночной атаки 20 июня пострадала инфраструктура железнодорожного вокзала в Одессе.

Об этом сообщили в Укрзализныце.

Атака на Одессу сегодня: последствия на вокзале

В результате обстрела дронами со стороны РФ поражения получили контактная сеть и рельсо-шпальная решетка.

Сейчас смотрят

Однако, к счастью, обошлось без пострадавших.

На данный момент специалисты работают над ликвидацией последствий атаки на железной дороге.

В Укрзализныце заверили, что движение поездов осуществляется по графику.

Ночью 10 июня российские дроны массированно атаковали Одессу. Огнем уничтожен четырехэтажный дом, загорелись также несколько этажей в 23-этажном доме, из которого эвакуировали 600 человек.

По предварительным данным, пострадали 13 человек, в том числе трое спасателей. Под завалами еще могут быть люди.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 213-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Читайте также
События ночи 20 июня: взрывы в Одессе и Харькове, атака дронов на Сумы
Події ночі 20 червня 2025

Источник: Укрзализныця

Связанные темы:

атака дронамиВойна в УкраинеВзрывВокзалобстрілОдессаРосійська агресіяУкрзализныця
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь