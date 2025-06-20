Железнодорожный вокзал в Одессе поврежден во время ночной атаки
В результате ночной атаки 20 июня пострадала инфраструктура железнодорожного вокзала в Одессе.
Об этом сообщили в Укрзализныце.
Атака на Одессу сегодня: последствия на вокзале
В результате обстрела дронами со стороны РФ поражения получили контактная сеть и рельсо-шпальная решетка.
Однако, к счастью, обошлось без пострадавших.
На данный момент специалисты работают над ликвидацией последствий атаки на железной дороге.
В Укрзализныце заверили, что движение поездов осуществляется по графику.
Ночью 10 июня российские дроны массированно атаковали Одессу. Огнем уничтожен четырехэтажный дом, загорелись также несколько этажей в 23-этажном доме, из которого эвакуировали 600 человек.
По предварительным данным, пострадали 13 человек, в том числе трое спасателей. Под завалами еще могут быть люди.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 213-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.