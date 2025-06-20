Залізничний вокзал в Одесі пошкоджено під час нічної атаки
Внаслідок нічної атаки 20 червня постраждала інфраструктура залізничного вокзалу в Одесі.
Про це повідомили в Укрзалізниці.
Атака на Одесу сьогодні: наслідки на вокзалі
В результаті обстрілу дронами з боку РФ уражень зазнали контактна мережа та рейко-шпальна решітка”.
Проте, на щастя, минулося без постраждалих.
Наразі фахівці працюють над ліквідацією наслідків атаки на залізниці.
В Укрзалізниці запевнили, що рух поїздів здійснюється за графіком.
Вночі 10 червня російські дрони масовано атакували Одесу. Вогнем знищено чотириповерховий будинок, загорілися також кілька поверхів у 23-поверховому будинку, з якого евакуювали 600 осіб.
За попередніми даними, постраждало 13 осіб, зокрема троє рятувальників. Під завалами ще можуть бути люди.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 213-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.