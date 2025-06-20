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Валентина Летяк, редакторка стрічки
2 хв.

Залізничний вокзал в Одесі пошкоджено під час нічної атаки

Укрзалізниця
Фото: УЗ

Внаслідок нічної атаки 20 червня постраждала інфраструктура залізничного вокзалу в Одесі.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

Атака на Одесу сьогодні: наслідки на вокзалі

В результаті обстрілу дронами з боку РФ уражень зазнали контактна мережа та рейко-шпальна решітка”.

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Проте, на щастя, минулося без постраждалих.

Наразі фахівці працюють над ліквідацією наслідків атаки на залізниці.

В Укрзалізниці запевнили, що рух поїздів здійснюється за графіком.

Вночі 10 червня російські дрони масовано атакували Одесу. Вогнем знищено чотириповерховий будинок, загорілися також кілька поверхів у 23-поверховому будинку, з якого евакуювали 600 осіб.

За попередніми даними, постраждало 13 осіб, зокрема троє рятувальників. Під завалами ще можуть бути люди.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 213-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Джерело: Укрзалізниця

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