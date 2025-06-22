Взрывы в Одесской области: ночью РФ атаковала станцию скорой помощи

Ночью 22 июня раздались взрывы в Одесской области — россияне атаковали Белгород-Днестровский.

Об этом сообщают в ГСЧС и начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

Взрывы в Одесской области: что известно

По словам Олега Кипера, ночью наша противовоздушная оборона активно работала по вражеским целям, однако есть повреждения гражданской инфраструктуры. В частности, россиянами уничтожена местная станция экстренной медицинской помощи. К счастью, обошлось без пострадавших.

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Однако взрывами выведены из строя семь санитарных автомобилей, шесть из них разбиты, одна машина скорой помощи сгорела дотла.

— Станция обслуживала город Белгород-Днестровский и четыре окрестных поселка. Всего около 65 000 жителей. Сейчас маршруты пересмотрены. Экстренную медицинскую помощь населению будут оказывать бригады, размещенные в других пунктах постоянного базирования, – рассказал Олег Кипер.

По словам спасателей, на месте попаданий вспыхнули пожары, горели и здания на территории станции скорой медицинской помощи, гараж. Также горел расположенный рядом жилой дом.

Пожарные потушили возгорания.

По данным командования Воздушных сил ВСУ, в ночь на 22 июня российский противник атаковал Украину двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23, зенитной управляемой ракетой С-300 и 47 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Противовоздушная оборона обезвредила 28 российских дронов. Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в семи локациях, в частности в Черниговской, Сумской и Одесской областях.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 214-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : ГСЧС

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