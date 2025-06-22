Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Софія Ротару відреагувала на нічну атаку на Київ сьогодні: що опублікувала співачка
Хто покинув МастерШеф 15 у 16-му випуску – неочікуване рішення суддів
Віддав би життя на фронті, щоб відмити гидоту: що заявив підозрюваний у вбивстві семирічної Соломії Тарасюк
Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: розклад матчів і результати
Атакою на Україну Путін прагне виставити лідерів G7 слабкими – Сибіга
Марта Бондаренко, редакторка стрічки
2 хв.

Вибухи на Одещині: вночі РФ атакувала станцію швидкої допомоги

Вибухи на Одещині 22 червня 2025: що відомо
Фото: ДСНС

Вночі лунали вибухи на Одещині – росіяни атакували південь Одеського регіону.

Про це повідомляють у ДСНС.

Вибухи на Одещині: що відомо

За словами рятувальників, на місці влучань спалахнули пожежі, горіли будівлі на території станції швидкої медичної допомоги, гараж та автомобіль в ньому, також горів поруч розташований житловий будинок.

Зараз дивляться

Вогнеборці загасили пожежу. На щастя, ніхто не постраждав.

За даними командування Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 22 червня російський противник атакував Україну двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23, зенітною керованою ракетою С-300 та 47 ударними дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Протиповітряна оборона знешкодила 28 російських дронів. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у семи локаціях, зокрема на Чернігівщині, Сумщині та Одещині.

Читайте також
Вибухи у Краматорську: авіаударом зруйновано будинок, під завалами можуть бути люди
Вибухи у Краматорську 22 червня 2025: що відомо

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 215-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: ДСНС
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь