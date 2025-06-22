Вибухи на Одещині: вночі РФ атакувала станцію швидкої допомоги

Вночі лунали вибухи на Одещині – росіяни атакували південь Одеського регіону.

Про це повідомляють у ДСНС.

Вибухи на Одещині: що відомо

За словами рятувальників, на місці влучань спалахнули пожежі, горіли будівлі на території станції швидкої медичної допомоги, гараж та автомобіль в ньому, також горів поруч розташований житловий будинок.

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Вогнеборці загасили пожежу. На щастя, ніхто не постраждав.

За даними командування Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 22 червня російський противник атакував Україну двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23, зенітною керованою ракетою С-300 та 47 ударними дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Протиповітряна оборона знешкодила 28 російських дронів. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у семи локаціях, зокрема на Чернігівщині, Сумщині та Одещині.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 215-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : ДСНС

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