Вибухи на Одещині: вночі РФ атакувала станцію швидкої допомоги
Вночі лунали вибухи на Одещині – росіяни атакували південь Одеського регіону.
Про це повідомляють у ДСНС.
Вибухи на Одещині: що відомо
За словами рятувальників, на місці влучань спалахнули пожежі, горіли будівлі на території станції швидкої медичної допомоги, гараж та автомобіль в ньому, також горів поруч розташований житловий будинок.
Вогнеборці загасили пожежу. На щастя, ніхто не постраждав.
За даними командування Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 22 червня російський противник атакував Україну двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23, зенітною керованою ракетою С-300 та 47 ударними дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.
Протиповітряна оборона знешкодила 28 російських дронів. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у семи локаціях, зокрема на Чернігівщині, Сумщині та Одещині.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 215-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.