Марина Мелехова, редактор ленты
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Обстрел Херсона: без газа остались дома в Корабельном районе
23 июня в результате вражеских обстрелов РФ в Херсоне была повреждена газовая сеть.
Об этом сообщил глава городской военной администрации Ярослав Шанько.
Обстрел Херсона 23 июня: последствия
Российские военные в очередной раз обстреляли критическую инфраструктуру Херсона и повредили газопровод.
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Из-за этого некоторые жители частных и многоквартирных домов Корабельного района остались без газа.
Глава МВА заверил, что специалисты Херсонгаза пытаются как можно быстрее восстановить бесперебойное распределение природного газа — одной из важнейших жизненно необходимых услуг для населения.
Источник: Ярослав Шанько
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