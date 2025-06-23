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Марина Мелехова, редактор ленты
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Обстрел Херсона: без газа остались дома в Корабельном районе

Газ
Фото: Pixabay

23 июня в результате вражеских обстрелов РФ в Херсоне была повреждена газовая сеть.

Об этом сообщил глава городской военной администрации Ярослав Шанько.

Обстрел Херсона 23 июня: последствия

Российские военные в очередной раз обстреляли критическую инфраструктуру Херсона и повредили газопровод.

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Из-за этого некоторые жители частных и многоквартирных домов Корабельного района остались без газа.

Глава МВА заверил, что специалисты Херсонгаза пытаются как можно быстрее восстановить бесперебойное распределение природного газа — одной из важнейших жизненно необходимых услуг для населения.

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Источник: Ярослав Шанько

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