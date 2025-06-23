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Марина Мелехова, редактор стрічки
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Обстріл Херсону: без газу залишилися будинки в Корабельному районі

Газ
Фото: Pixabay

23 червня внаслідок ворожих обстрілів РФ у Херсоні була пошкоджена газова мережа.

Про це повідомив керівник міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

Обстріл Херсона 23 червня: наслідки

Російські військові вкотре обстріляли критичну інфраструктуру Херсона та пошкодили газову мережу.

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Через це деякі мешканці приватних та багатоквартирнх будинків Корабельного району залишилися без блакитного палива.

Очільник МВА запевнив, що фахівці Херсонгазу намагаються якнайшвидше відновити безперебійний розподіл природного газу — однієї з життєво необхідних послуг для населення.

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Джерело: Ярослав Шанько

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