Удар РФ по Киеву повредил электросети ДТЭК, были отключения: что известно

Во время ночной атаки на Киев сегодня, 23 июня, повреждены столичные электрические сети — произошло обесточивание в более чем 300 домах.

Последствия атаки для электросетей Киева

В ДТЭК сообщили о повреждении одного из трансформаторных пунктов.

— Ночью энергетики вернули электричество для более чем 300 домов по резервным схемам. Сейчас все дома со светом, — говорится в сообщении.

На данный момент продолжаются роботы над восстановлением поврежденного оборудования.

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Также, по данным АО Киевгаз, в результате повреждения остекления и газифицированных зданий во время сегодняшнего обстрела временно прекращено распределение газа в ряд жилых домов в Подольском и Шевченковском районах.

Сейчас сотрудники предприятия работают над устранением последствий падения обломков вражеских беспилотников и ракет.

В Киевгазе просят жителей столицы сохранять спокойствие и поблагодарили за понимание.

По последним данным, количество погибших в результате ночной атаки на Киев сегодня возросло до семи, а раненых — до 28, из которых 12 находятся в стационарах городских больниц.

Остальным медики оказали помощь либо амбулаторно в травмпунктах больниц, куда доставили, либо на месте.

В то же время в пятиэтажном доме в Шевченковском районе Киева продолжается разбор завалов.

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