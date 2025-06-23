Попадание ракеты в Шевченковском районе Киева: под завалами ищут людей

Во время ночной атаки 23 июня разрушен подъезд жилой пятиэтажки в Шевченковском районе Киева. Сейчас известно о шести погибших, на месте продолжат работать спасатели.

Разрушения показали в эфире телемарафона Єдині новини.

Последствия атаки в Шевченковском районе Киева

Ударом ракеты полностью разрушен подъезд дома — с крыши до первого этажа. Во дворе горели автомобили.

Сейчас смотрят

А в соседних зданиях выбило окна и повреждены фасады.

По состоянию на сейчас известно о шести погибших, 13 человек удалось спасти.

Один из очевидцев рассказал, что после удара слышал крики детей и взрослых.

Масштабный пожар на месте попадания в дом в Шевченковском районе столицы удалось ликвидировать, однако разбор завалов с привлечением кинологов продолжается, поскольку под завалами до сих пор могут быть люди.

Сохраняется угроза обвала.

По данным Офиса генпрокурора, взрывной волной также повреждены окна соседнего 25-этажного дома, выбиты окна в еще семи домах на территории Шевченковского района Киева.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 216-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.