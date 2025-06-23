Удар РФ по Києву пошкодив електромережі ДТЕК, були відключення: що відомо

Під час нічної атаки на Київ сьогодні, 23 червня, пошкоджено столичні електричні мережі – сталося знеструмлення у понад 300 оселях.

Наслідки атаки для електромереж Києва

У ДТЕК повідомили про пошкодження одного із трансформаторних пунктів.

– Вночі енергетики повернули електрику для понад 300 осель за резервними схемами. Наразі всі домівки зі світлом, – мовиться у повідомленні.

Зараз тривають роботи над відновленням пошкодженого обладнання.

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Призупинено газопостачання низки будинків у Києві

Також, за даними АТ Київгаз, внаслідок пошкодження скління та газифікованих будівель під час сьогоднішнього обстрілу тимчасово припинено розподіл газу до низки житлових будинків у Подільському та Шевченківському районах.

Наразі працівники підприємства працюють над усунення наслідків падіння уламків ворожих безпілотників та ракет.

У Київгазі просять жителів столиці зберігати спокій і подякували за розуміння.

За останніми даними, кількість загиблих внаслідок нічної атаки на Київ сьогодні зросла до семи, а поранених – до 28, з яких 12 перебувають в стаціонарах міських лікарень. Іншим медики надали допомогу або амбулаторно в травмпунктах лікарень, куди доставили, або на місці.

Водночас у пʼятиповерховому будинку в Шевченківському районі Києва триває розбір завалів.

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