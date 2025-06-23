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Валентина Летяк, редакторка стрічки
3 хв.

Влучання ракети у Шевченківському районі Києва: під завалами шукають людей

Шевченківський район Києва - зруйновано підʼїзд будинку
Фото: Офіс генпрокурора

Під час нічної атаки 23 червня зруйновано підʼїзд житлової пʼятиповерхівки у Шевченківському районі Києва. Наразі відомо про шістьох загиблих, на місці продовжуть працювати рятувальники.

Руйнування показили в ефірі телемарафону Єдині новини.

Наслідки атаки у Шевченківському районі Києва

Ударом ракети повністю зруйновано підʼїзд будинку – з даху до першого поверху. У дворі горіли автомобілі.

Зараз дивляться

А в сусідніх будівлях повибивало вікна і пошкоджені фасади.

Станом на зараз відомо про шістьох загиблих, 13 людей вдалося врятувати.

Один із очевидців розповів, що після удару чув крики дітей та дорослих.

Масштабну пожежу на місці влучання у будинок у Шевченківському районі столиці вдалося ліквідувати, проте розбір завалів із залученням кінологів триває, оскільки під завалами досі можуть бути люди.

Зберігається загроза обвалу.

За даними Офісу генпрокурора, вибуховою хвилею також пошкоджено вікна сусіднього 25-поверхового будинку, вибиті вікна у ще семи будинках на території Шевченківського району.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 216-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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