Благословил войну против Украины: к 11 годам заочно приговорен митрополит УПЦ МП

Подсанкционный митрополит Луганской епархии УПЦ МП Василий Поворознюк, который сотрудничает с оккупантами на ВОТ, заочно приговорен к лишению свободы на 11 лет.

Заочный приговор митрополиту Луганской епархии УПЦ МП

Суд признал митрополита виновным по ч. 1 ст. 111-2 УКУ (пособничество государству-агрессору), дополнительно постановив лишить его права занимать любые должности в религиозных организациях на срок 13 лет.

По решению суда все принадлежащее клирику имущество будет конфисковано и передано в доход государства.

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Речь идет о двух квартирах, одна из которых в Бориспольском районе Киевской области, другая — в Луганской области, а также частный дом в Винницкой области.

Среди конфискованного — две машины осужденного, в частности Toyota Land Cruiser 200.

Митрополит УПЦ МП Поворознюк одним из первых в Луганской области публично поддержал полномасштабное вторжение РФ в Украину.

По данным дела, в сентябре 2022 года он был в Кремле на церемонии так называемого присоединения временно оккупированных территорий Украины в состав РФ.

Кроме того, в мае того же года клирик распространял российские нарративы во время круглого стола в Луганске под руководством гауляйтера Пасечника, что широко освещалось кремлевскими медиа.

В интервью российским пропагандистам он неоднократно призывал к продолжению войны против Украины и захвату новых территорий.

Поскольку осужденный скрывается на ВОТ Луганской области, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности.

Источник : СБУ

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