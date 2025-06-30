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Валентина Летяк, редакторка стрічки
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Благословив війну проти України: до 11 років заочно засуджено митрополита УПЦ МП

Поворознюк
Фото: СБУ

Підсанкційний митрополит Луганської єпархії УПЦ МП Василь Поворознюк, який співпрацює з окупантами на ТОТ, заочно засуджений до позбавлення волі на 11 років.

Заочний вирок митрополиту Луганської єпархії УПЦ МП

Суд визнав митрополита винним за ч. 1 ст. 111-2 ККУ (пособництво державі-агресору), додатково постановивши позбавити його права обіймати будь-які посади в релігійних організаціях на строк 13 років.

За рішенням суду все належне клірику майно буде конфісковане та передане в дохід держави.

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Йдеться про дві квартири, одна з яких в Бориспільському районі Київської області, інша – в Луганській області, а також приватний будинок у Вінницькій області.

Серед конфіскованого – дві автівки засудженого, зокрема Toyota Land Cruiser 200.

Митрополит УПЦ МП Поворознюк одним із перших в Луганській області публічно підтримав повномасштабне вторгнення РФ в України.

За даними справи, у вересні 2022 року він був у Кремлі на церемонії так званого приєднання тимчасово окупованих територій України до складу РФ.

Крім того, у травні того ж року клірик поширював російські наративи під час круглого столу у Луганську під керівництвом гауляйтера Пасічника, що широко висвітлювалося кремлівськими медіа.

В інтерв’ю російським пропагандистам він неодноразово закликав до продовження війни проти України та захоплення нових територій.

Оскільки засуджений переховується на ТОТ Луганської області, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

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Джерело: СБУ

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