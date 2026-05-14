Извините, этот текст доступен только на “ Укр ”.

В школе Кропивницкого подросток ударил одноклассника ножом.

В Кропивницком в школе произошел конфликт между подростками

14 мая в одной из школ Кропивницкого между учениками 9 класса возник конфликт в помещении класса перед началом урока, когда учителя еще не было, сообщает Полиция Кировоградской области.

В ходе ссоры один из подростков нанес другому ножевые ранения. Пострадавший оперативно госпитализирован медиками. На данный момент он находится в больнице, ему оказывают помощь.

Сейчас смотрят

На месте работает следственно-оперативная группа, ювенальные полицейские и психологи.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, решается вопрос о правовой квалификации.

К слову, в одном из учебных заведений Ужгородского района Закарпатской области ученик 9 класса выстрелил в одноклассника. После содеянного он скрылся с места происшествия, патрульные полицейские задержали парня.

А недавно в центре Луцка девушка устроила стрельбу из пневматического оружия, попав в окно троллейбуса во время высадки пассажиров на Театральной площади.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.