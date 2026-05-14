Глава Офиса президента Кирилл Буданов стремится создать стабильную внутреннюю основу для развития архитектуры безопасности, поскольку мыслит не в категориях ситуативного контроля, а в категориях стратегической устойчивости государства.

Такое мнение высказал политолог и блогер Виктор Таран.

Буданов — о развитии архитектуры безопасности

– В свежем материале Главкома о политических процессах в Киеве обратил внимание на одну интересную деталь. С приходом Кирилла Буданова в Офис президента постепенно начинает меняться сам стиль взаимодействия Банковой с региональными элитами. И, похоже, в столице это уже замечают даже те, кто годами существовал в логике постоянных аппаратных конфликтов и политики ситуативного истощения оппонентов, — отметил Таран.

Показательно и то, что после назначения Буданов был сфокусирован прежде всего на переговорном и внешнеполитическом треке, а не на традиционных для украинской внутренней политики войнах за контроль над Киевом или регионами.

Уже сам этот акцент постепенно формирует другую атмосферу внутри системы, уверен эксперт, ведь в последние годы украинская политика настолько привыкла к постоянному конфликту между Банковой и столицей, что любая пауза в эскалации стала восприниматься как политическое исключение из правил.

— Похоже, Буданов переносит в гражданскую политику подход, сформированный в секторе безопасности и стратегического планирования. Меньше ручного вмешательства в локальные конфликты. Больше внимания к общей устойчивости системы, управляемости процессов и долгосрочным рискам. Его сдержанность во внутриполитических вопросах пока выглядит не проявлением пассивности, а скорее попыткой не перегружать систему дополнительными внутренними кризисами в условиях большой войны.

Создается впечатление, что его гораздо меньше интересует традиционный украинский политический формат в стиле “кто кого пересидит в кабинетах”. Во времена руководства ОП Андреем Ермаком конфликт между Ткаченко и Кличко фактически стал одним из элементов общей политической архитектуры Банковой. В определенный момент сам процесс конфликта начал приобретать самодостаточный характер и превратился в отдельный механизм политического управления, — написал блогер.

Сейчас, убежден он, акцент постепенно смещается с политики постоянного обострения на более прагматическую модель взаимодействия между центром и регионами.

— Меньше публичной конфронтации. Больше попыток сформировать хотя бы базовую предсказуемость правил и процедур. И это может оказаться более важным процессом, чем кажется на первый взгляд. Так как, на сколько можно понять, Буданов мыслит ближе к категориям стратегической устойчивости государства, чем к модели ситуативного политического контроля.

Для построения эффективной внешней политики и архитектуры безопасности необходим стабильный внутренний контур. Предсказуемые регионы. Работающие институты. Минимизация внутреннего хаоса. Особенно в стране, живущей в условиях затяжной войны, – подчеркнул политолог.

Судя по всему, добавил он, в Офисе президента постепенно формируется запрос на систему, способную работать более автономно без постоянного ручного вмешательства из центра.

– И это может быть одним из самых недооцененных изменений последнего времени. Потому что украинская политика настолько привыкла к режиму постоянного обострения, что появление признаков системной управляемости уже начинает выглядеть необычно, — констатировал Виктор Таран.

