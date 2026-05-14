Силы обороны нанесли удары по ЗРК Тор, радарам и складам в РФ и на оккупированных территориях
В ночь на 14 мая подразделения Сил обороны Украины нанесли серию ударов по военным объектам российских оккупационных сил как на территории РФ, так и на временно оккупированных территориях Украины.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
В частности, в районе Старого Оскола на территории РФ был поражен зенитный ракетный комплекс Тор. В Белгородской области, вблизи Новоселовки, под удар попала радиолокационная станция контрбатарейной борьбы Ястреб.
Также Силы обороны поразили мобильный комплекс связи Редут-2УС в районе Фроловского на оккупированной части Донецкой области, а также узел связи в Конских Раздорах на ВОТ Запорожской области.
Кроме того, зафиксировано поражение склада материально-технических средств в Перевальном во временно оккупированном Крыму и ремонтного подразделения противника в Громовке в Херсонской области.